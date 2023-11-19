Минеев одержал победу над Штырковым в главном событии «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

В главном поединке турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» боец смешанного стиля Владимир Минеев встретится в кикбоксерском поединке с соотечественником Иваном Штырковым и одержал победу единогласным решением судей 30-29, 30-27, 30-27). Бой прошел в Сочи.

Камил Гаджиев ранее заявил, что в 2024 году спортсмены проведут поединок по правилам ММА.

18 ноября 2022 года в Москве Владимир Минеев победил бразильца Фернандо Родригеса также в поединке по правилам кикбоксинга. Сразу после этого боя Минеев подписал контракт на прохождение службы в рядах Вооруженных сил РФ. Он проходил службу в зоне СВО.

Свой последний бой Минеев провел 16 октября 2021 года против Магомеда Исмаилова на турнире AMC Fight Nights. Он нокаутировал своего соперника в третьем раунде и защитил пояс в среднем весе.

Штырков в профессиональных смешанных единоборствах провел 25 поединков, 22 из которых выиграл, 2 проиграл и 1 завершил вничью.

Ранее сообщалось, что украинский чемпион был нокаутирован и потерпел первое поражение в карьере.