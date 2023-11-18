Игрок «Спартака» признался в психологической проблеме

Нападающий московского «Спартака» Александр Бурмистров в интервью Legalbet заявил, что первая заброшенная шайба в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги в матче регулярного чемпионата против тольяттинской «Лады» сняла с него психологический груз.

«Безголевая серия? Старался не обращать внимания. Было, конечно, тяжело. Всегда думаешь, что ты нападающий, и что должен забивать голы. У нас сумасшедший коллектив, меня поддерживали каждый день. Говорили наслаждаться хоккеем и верили, что я забью», — заявил Бурмистров.

В матче против «Лады» «Спартак» одержал победу со счетом 5:3. После этого матча команда под руководством Алексея Жамнова набрала 49 очков и сохранила первую позицию в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

После игры с тольяттинцами у московского клуба завершилась четырехматчевая домашняя серия. Ближайшие шесть матчей регулярного сезона красно-белые проведут на выезде.

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