Медведев назвал главную цель в 2024 году

Российский теннисист Даниил Медведев в интервью «Чемпионату» после поражения в полуфинале Итогового турнира АТР в матче с итальянцем Янником Синнером (6:3, 6:7 (4:7), 6:1) заявил, что готов побороться за трофей Большого шлема в 2024 году.

«В теннисе так быстро меняются чувства. Перед Роттердамом я вообще не был уверен, что смогу хоть что-то выиграть. После финала в Австралии в 2022-м я долго плохо играл на «Шлемах». Потом был полуфинал Уимблдона, финал US Open. Верю, что я способен выиграть Большой шлем в следующем сезоне», — заявил Медведев.

По ходу игры с Синнером Медведев исполнил десять подач навылет, допустил две двойных ошибки и выиграл 63% мячей с первой подачи. Синнер выполнил десять эйсов, исполнил две двойных ошибки и выиграл 57% мячей с первой подачи.

Соперник Синнера в финальном матче определится по итогам игры между испанцем Карлосом Алькарасом и сербом Новаком Джоковичем. Эта игра начнется в 23:00 по московскому времени.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры Медведев — Синнер.

Ранее Даниил Медведев после поражения от Янника Синнера заявил, что гордится собой.