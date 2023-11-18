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Теннисист Медведев после поражения от Синнера заявил, что гордится собой

Теннисист Медведев заявил, что доволен прошедшим сезоном

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Lisa Leutner/Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев в интервью «Чемпионату» после поражения в полуфинале Итогового турнира АТР в матче с итальянцем Янником Синнером (6:3, 6:7 (4:7), 6:1) заявил, что остался доволен своим выступлением в 2023 году.

«Я доволен своим сезоном, горжусь собой. Перед Роттердамом я выпал из топ-10, чувствовал себя ужасно. После первого сета с Фокиной в Роттердаме все изменилось. Постараюсь в следующем сезоне достичь большего», — заявил Медведев.

По ходу игры с Синнером Медведев исполнил десять подач навылет, допустил две двойных ошибки и выиграл 63% мячей с первой подачи. Синнер выполнил десять эйсов, исполнил две двойных ошибки и выиграл 57% мячей с первой подачи.

Соперник Синнера в финальном матче определится по итогам игры между испанцем Карлосом Алькарасом и сербом Новаком Джоковичем. Эта игра начнется в 23:00 по московскому времени.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры Медведев — Синнер.

Ранее стала известна причина поражения Даниила Медведева в полуфинале Итогового турнира АТР.

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