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Медиакоманда 2Drots уступила в товарищеском матче «Динамо»

«Динамо» оказалось сильнее 2Drots в товарищеском матче

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Александр Вильф/РИА Новости

Чемпионы Московского Кубка Селебрити — 2023 2Drots в товарищеском матче уступили столичному «Динамо».

Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена» в присутствии 22 244 зрителей и завершилась победой команды под руководством Марцела Лички с минимальным счетом 2:1.

Счет в матче на 24-й минуте открыл защитник бело-голубых Роберто Фернандес. На 45-й минуте Станислав Манаев с передачи Годфреда Гаучо сравнял счет, а на 59-й минуте игры окончательный счет дальним обводящим установил Леон Зайдензаль.

Первые восемь минут на поле провели главные тренеры команд — Дмитрий Кузнецов (2Drots) и Марцел Личка («Динамо»). На 43-й минуте поединка в составе «Динамо» на поле появился Герман Попков — основатель футбольного клуба «Амкал».

После 15 туров динамовцы занимают третью строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 25 очков. В следующем матче чемпионата России «Динамо» в гостях сыграет с ЦСКА. Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» 25 ноября и начнется в 17:30 по московскому времени.

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