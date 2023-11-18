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Обладатель «Золотого мяча» проиграл президентские выборы

Джордж Веа проиграл президентские выборы в Либерии

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imago sportfotodienst/Global Look Press

Обладатель «Золотого мяча» 1995 года Джордж Веа не смог переизбраться на пост президента Либерии после проведения очередных выборов.

По данным France24, Веа по итогам голосования набрал на 28 тысяч голосов меньше своего оппонента Джозефа Бокаю. Веа выступил с заявлением, в котором признал поражение в выборах.

«Либерийский народ высказался, его голос услышан. Однако плотность результатов голосования говорит о глубоком расколе внутри нашей страны. Давайте преодолеем разногласия и объединимся как единый народ, единая нация», — заявил Веа.

За свою профессиональную карьеру Веа выступал в «Монако», «Пари Сен-Жермен», «Милане» и других командах. В минувшее летнее трансферное окно его сын, 23-летний полузащитник Тимоти Веа, перешел из «Лилля» в «Ювентус». Французский клуб получил за своего форварда компенсацию в размере €10,3 млн. Также «Лилль» может получить €2,1 млн в виде бонусов.

Ранее приглашение Александра Мостового и Андрея Аршавина на Матч звезд КХЛ назвали унижением хоккея.

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