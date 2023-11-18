Стало известно, за что болельщики критикуют сборную России по футболу

Знаменитый отечественный тренер Гаджи Гаджиев, работавший с разными клубами Российской премьер-лиги, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о критике болельщиков в адрес сборной России, рассказав, что футболистам важно выкладываться изо всех сил и это не останется незамеченным.

«У нас народ нормальный в этом плане. Критиковать любит, критикует часто, порой необоснованно. Но в то же время он достаточно милосердный. Если игроки команды играют изо всех сил, если они выкладываются, и это видит болельщик… Конечно кто-то останется недовольным все равно. Но критики, о которой вы говорите, не будет. Главная критика идет тогда, когда игрок не выполняет свои профессиональные обязанности на поле», — уверен Гаджиев.

Сборная России сыграет 20 ноября с национальной командой Кубы. Это будет последний товарищеский матч команды Валерия Карпина в 2023 году. Предыдущим соперником сборной была команда Кении, с которой россияне разошлись боевой ничьей на стадионе на территории одного из турецких отелей – 2:2.

Ранее футболист петербургского «Зенита» Данил Круговой предположил, почему главный тренер сборной России Валерий Карпин не вызывает его в расположение национальной команды.