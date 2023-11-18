Минеев признался, что раньше не думал о карьере бойца MMA

Боец смешанных единоборств (MMA) Владимир Минеев признался, что хотел быть кикбоксером, передает «Советский спорт».

«Раньше я вообще не думал о карьере бойца ММА. Я хотел быть профессиональным кикбоксером. Но когда популярность ММА стала зашкаливать и «съедать» другие единоборства, я принял непростое решение перейти в ММА», — сказал Минеев.

18 ноября 2022 года в Москве Владимир Минеев победил бразильца Фернандо Родригеса в поединке по правилам кикбоксинга. Сразу после этого боя россиянин подписал контракт на прохождение службы в рядах Вооруженных сил РФ. Он проходит службу в зоне СВО.

Свой последний бой Минеев провел 16 октября 2021 года против Магомеда Исмаилова на турнире AMC Fight Nights. Он нокаутировал своего соперника в третьем раунде и защитил пояс в среднем весе.

18 ноября 2023 года Минеев сразится с Иваном Штырковым.

Ранее Минеев заявил, что его тошнит от поединков.