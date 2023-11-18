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Экс-футболист ЦСКА заявил, что для него счет матча Россия — Куба отходит на второй план

Экс-футболист Масалитин: для меня счет матча с Кубой отходит на второй план

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ФК «Салют Белгород»

Бывший игрок московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от товарищеского матча между Россией и Кубой, отметив, что счет матча отходит для него на второй план, передает Vprognoze.ru.

«Для меня счет матча с Кубой уходит на второй план. Самое главное — это содержание игры. Я бы хотел увидеть в исполнении сборной России более современный футбол», — сказал Масалитин.

Национальные сборные России и Кубы сыграют друг с другом в Волгограде 20 ноября. Начало встречи в 19:30 по московскому времени.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.

В своем последнем матче россияне сыграли вничью с Кенией. Встреча, которая прошла в Турции, завершилась со счетом 2:2.

Ранее сборную Кубы назвали экзотическим соперником для сборной России.

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