В WADA пригрозили санкциями за участие в Играх дружбы

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька на пресс-конференции пригрозил санкциями иностранным спортсменам за участие в Играх дружбы. Его слова передает ТАСС.

«Возможное участие в Играх дружбы тех, кто является подписантом кодекса WADA, может иметь определенные последствия. У Игр дружбы отсутствуют антидопинговая политика и должная программа. Те, кто решат участвовать, могут столкнуться с последствиями», — сказал Банька.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Это первые мультиспортивные соревнования, которые включают в себя выступления по 25 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта.

Гендиректор WADA Оливье Ниггли на заседании совета директоров организации, которое прошло 17 ноября в канадском Монреале, заявил, что Россия не должна проводить Всемирные игры дружбы — 2024, которые запланированы спустя месяц по окончании Олимпийских игр в Париже. Чиновник отметил, что предстоящие соревнования не будут иметь ничего общего с мировым спортом. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) предостерег атлетов от участия в Играх дружбы, заявив, что они противоречат олимпийским ценностям и единству олимпийской семьи. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме предложили подать иск против WADA.