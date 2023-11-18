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Рублев проиграл Звереву в матче Итогового турнира ATP

Российский теннисист Рублев уступил немцу Звереву в матче Итогового турнира ATP

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Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports

Российский теннисист Андрей Рублев уступил немцу Александру Звереву в матче группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Встреча, которая продолжалась 1 час 42 минуты, завершилась со счетом 4:6, 4:6.

Оба теннисиста не смогли выйти в плей-офф турнира. Рублев уступил во всех трех матчах, а Зверев одержал победу в двух играх, но по дополнительным показателям уступил испанцу Карлосу Алькарасу и россиянину Даниилу Медведеву.

За выход в финал Медведев в субботу, 18 ноября, поборется с итальянцем Янником Синнером. Игра начнется в 16:30 по московскому времени.

В рейтинге ATP лидировать продолжает представитель Сербии Новак Джокович (9 945 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8 455 очков. Даниил Медведев занимает третье место, набрав 7 200 очков, и является лучшим из россиян. Андрей Рублев идет на пятой позиции (4 805 очков).

Итоговый турнир ATP начался 12 ноября и продлится до 19 ноября. Соревнования проходят в итальянском Турине.

Ранее Рублев послал болельщика во время матча в Италии.

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