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Назван самый сексуальный спортсмен

Британский боксер Тайсон Фьюри назван самым сексуальным спортсменом

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STEVE MARCUS/Reuters

Британский боксер Тайсон Фьюри назван самым сексуальным спортсменом по версии пользователей британского сайта Ilicit Encounters.

«Теперь я буду хвастаться этим достижением в семье. Прежде всего хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживал. Всех друзей и родных. Это особенный момент для меня. Никогда не говори никогда», — сказал Фьюри в интервью Sportskeeda.

17 февраля 2024 года в саудовском Эр-Рияде Тайсон Фьюри проведет поединок против украинца Александра Усика.

Впервые стало известно о срыве боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри 2 марта 2023 года. Бой между этими соперниками был запланирован на апрель 2023 года, а затем перенесен на декабрь. Однако затем организаторы приняли решение отложить поединок из-за встречи Тайсона Фьюри с Фрэнсисом Нганну, состоявшейся 28 октября 2023 года.

Последний бой Усик провел 26 августа в Польше и победил британца Даниэля Дюбуа. Украинец защитил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Ранее Усик и Фьюри едва не устроили потасовку.

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