WADA создало рабочую группу из-за отказа России платить $1,267 млн в казну агентства

Главный юрист Всемирного антидопингового агентства (WADA) Росс Венцель сообщил, что организация создала рабочую группу по вопросу отказа России и Белоруссии платить обязательные взносы в 2023 году. Его слова передает РИА Новости.

«Создана рабочая группа по вопросу отказа России и Белоруссии от финансирования WADA и последствий этого. Принято решение о необходимости дополнительных консультаций, новая информация будет предоставлена в марте следующего года», — сказал Венцель.

Ранее сообщалось, что российская сторона должна была заплатить в казну WADA $1,267 млн, а белорусы — $46 тыс. Среди европейских стран WADA также не получила деньги от Грузии, Исландии и Монако. Остальные страны полностью или частично погасили платежи.

22 сентября 2023 года в WADA заявили, что РУСАДА продолжает не соответствовать Всемирному антидопинговому кодексу. Кроме того, WADA наказало 218 российских спортсменов, основываясь на данных московской лаборатории.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Это первые мультиспортивные соревнования, которые включают в себя выступления по 25 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать спортсменов из России и Белоруссии к турнирам из-за военных действий на Украине.

12 октября МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее в Госдуме предложили подать иск против WADA.