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Медведев оценил свою игру в проигранном матче с Алькарасом

Теннисист Медведев высоко оценил свою игру в проигранном матче с Алькарасом

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Наташа Морелло/РИА Новости

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свое поражение от представителя Испании Карлоса Алькараса в групповом матче Итогового турнира ATP. Его слова передает официальный сайт ATP.

«Я бы поставил себе 8,5 из 10, что является хорошим показателем, но этого недостаточно, чтобы победить Карлоса. Настрой был тот же. Как я уже говорил, выходя на этот матч, не хочется проигрывать перед полуфиналом. Уступать в матче — не самое приятное чувство, тело реагирует по-разному», — сказал Медведев.

Игра закончилась победой представителя Испании со счетом 6:4, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Медведев сделал три эйса и совершил три двойные ошибки. Также россиянин не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из двух. Испанец три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два из пяти заработанных брейк-пойнтов.

Медведев досрочно обеспечил себе выход в полуфинал Итогового турнира. В первом матче он обыграл соотечественника Андрея Рублева 6:4, 6:2, а затем взял верх над представителем Германии Александром Зверевым 7:6 (9:7), 6:4.

Ранее призерка ОИ допустила, что Медведев замотивирует Рублева на матч со Зверевым.

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