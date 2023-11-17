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Россия и Белоруссия не стала платить $1,267 млн в казну WADA

Россия и Белоруссия не выплатили обязательные взносы в WADA за 2023 год

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Reuters

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не получило обязательных взносов от России и Белоруссии за 2023 год. Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что российская сторона должна была заплатить в казну WADA $1,267 млн, а белорусы — $46 тыс. Среди европейских стран WADA также не получила деньги от Грузии, Исландии и Монако. Остальные страны полностью или частично погасили платежи.

22 сентября 2023 года в WADA заявили, что РУСАДА продолжает не соответствовать Всемирному антидопинговому кодексу. Кроме того, WADA наказало 218 российских спортсменов, основываясь на данных московской лаборатории.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Это первые мультиспортивные соревнования, которые включают в себя выступления по 25 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать спортсменов из России и Белоруссии к турнирам из-за военных действий на Украине.

12 октября МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее в WADA заявили об отсутствии намерения влиять на законодательства стран.

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