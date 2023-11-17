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Экс-чемпион мира: Биволу надо пользоваться шансом провести бой с Артуром

Боксер Трояновский назвал важным предстоящий бой Бивола с Артуром

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bivol_d/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывший чемпион мира по боксу по версии Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) в первом полусреднем весе Эдуард Трояновский заявил о важности предстоящего боя чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе Дмитрия Бивола против британца Линдона Артура. В беседе с «Газетой.Ru» Трояновский отметил, что Бивол сейчас не в той ситуации, чтобы обращать внимание на статус соперника.

«Соперник не статусный, но сейчас с боями вообще проблема. Мы это видим по тому, насколько Дима редко боксирует. Я считаю, если есть шанс, им надо воспользоваться, чтобы провести очередной бой, подготовку и выйти на ринг. Проводить бой раз в два года при том, что Дима входит в рейтинг p4p? Хорошо, что есть этот соперник. Я полностью солидарен с тем, что Дима делает: есть соперник -— надо боксировать. Думаю, что он бы с удовольствием провел еще один бой с Канело, но они, видимо, не хотят еще раз проиграть. Поэтому пускай боксирует с Артуром. Возможно, когда текущая ситуация закончится, с Димой захочется побоксировать кто-то более солидный. Хочется Бивола видеть чаще, а боев нет. Есть множество хороших боксеров, с которыми можно было встретиться, но пока не получается», — констатировал Трояновский.

Дмитрий Бивол на профессиональном ринге провел 21 бой и одержал победы во всех этих поединках. При этом его последний на сегодняшний день бой состоялся в ноябре 2022 года, когда россиянин единогласным решением судей взял верх над непобежденным до того момента мексиканцем Хильберто Рамиресом.

Ранее Трояновский назвал неинтересным бой Мейвезера и Готти.

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