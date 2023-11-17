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Экс-чемпион мира считает неинтересным бой Мейвезера с внуком мафиози

Боксер Трояновский считает неинтересным бой Мейвезера и Готти

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Reuters

Бывший чемпион мира по боксу по версии Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) в первом полусреднем весе Эдуард Трояновский высказался о предстоящем выставочном бое между экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером с внуком босса нью-йоркской мафии Джоном Готти III. В комментарии «Газете.Ru» Трояновский констатировал, что никакого спортивного интереса к этому поединку нет.

«В плане развлечения, возможно, фанаты Мейвезера, любители его бокса порадуются. А противостояния там, скорее всего, не будет. Соответственно, бить Готти он, наверное, не будет сильно. Спортивная составляющая там никакая, интереса к бою никакого. Единственное, это дань карьере Мейвезера», — считает Трояновский.

Первый бой прошел летом 2023 года. Поединок был прерван в шестом раунде после того, как Готти был дисквалифицирован за постоянные нарушения правил. После своего отстранения Готти набросился на Мейвезера. На ринг выбежала команда бывшего чемпиона мира, а потом и представители Готти, после чего началась массовая драка.

Ранее сообщалось, что бой Мейвезера и Готти пройдет в рамках Супербоула.

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