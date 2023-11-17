Главу МОК Баха назвали политической проституткой

Бывший футболист сборной СССР и «Спартака» Анзор Кавазашвили раскритиковал президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха за призыв к другим странам отказаться от участия в «Играх дружбы». Его слова передает «Матч ТВ».

»Бах, двуликий Янус, является сейчас политической проституткой Европы. Приветствую заявление Матыцина и Позднякова о том, что мы проведем великолепное соревнование между странами БРИКС, и никто нам не помешает это сделать», — сказал Кавазашвили.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Это первые мультиспортивные соревнования, которые включают в себя выступления по 25 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта.

28 февраля МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Также из России были перенесены многие соревнования с участием иностранных спортсменов.

Ранее сообщалось, что чемпионат мира-2024 по хоккею с мячом отменен.