Игроков клубов РПЛ похвалили за вклад в результаты сборной Армении

Бывший тренер московского «Локомотива» Саркис Оганесян заявил, что с приходом в сборную Армении Наира Тикнизяна, Эдуарда Сперцяна и Эдгара Севикяна команда изменилась в лучшую сторону. Его слова передает ODDS.

«С приходом Наира Тикнизяна, Эдуарда Сперцяна и Эдгара Севикяна сборная преобразилась. Их появление очень повлияло на команду. Рад, что ребята согласились выступать за сборную Армении. Были встречи с Наиром, когда он перешел в «Локомотив», где пару раз общались на тему перехода в сборную Армении. Надеюсь, Сперцян и Севикян не пожалели выступать за Армению. Верю, что в какой-то период сборная Армении станет еще сильнее», — сказал Оганесян.

После шести матчей в отборе к чемпионату Европы 2024 года сборная Армении набрала семь очков и занимает предпоследнее место в своей группе. 18 ноября подопечные Александра Петракова сыграют с Уэльсом.

В отборе к Евро Тикнизян провел шесть матчей, отметившись забитым голом и результативной передачей, Севикян — один матч без результативных действий, Сперцян — шесть матчей, отметившись одной результативной передачей.

Ранее российскому футболу предсказали большой удар в случае поражения от Кубы.