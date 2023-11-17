Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Игроков клубов РПЛ похвалили за вклад в результаты сборной Армении

Экс-тренер «Локо» Оганесян: надеюсь, Сперцян не пожалел выступать за Армению

close
100%
Асатур Есаянц/РИА Новости

Бывший тренер московского «Локомотива» Саркис Оганесян заявил, что с приходом в сборную Армении Наира Тикнизяна, Эдуарда Сперцяна и Эдгара Севикяна команда изменилась в лучшую сторону. Его слова передает ODDS.

«С приходом Наира Тикнизяна, Эдуарда Сперцяна и Эдгара Севикяна сборная преобразилась. Их появление очень повлияло на команду. Рад, что ребята согласились выступать за сборную Армении. Были встречи с Наиром, когда он перешел в «Локомотив», где пару раз общались на тему перехода в сборную Армении. Надеюсь, Сперцян и Севикян не пожалели выступать за Армению. Верю, что в какой-то период сборная Армении станет еще сильнее», — сказал Оганесян.

После шести матчей в отборе к чемпионату Европы 2024 года сборная Армении набрала семь очков и занимает предпоследнее место в своей группе. 18 ноября подопечные Александра Петракова сыграют с Уэльсом.

В отборе к Евро Тикнизян провел шесть матчей, отметившись забитым голом и результативной передачей, Севикян — один матч без результативных действий, Сперцян — шесть матчей, отметившись одной результативной передачей.

Ранее российскому футболу предсказали большой удар в случае поражения от Кубы.

Все новости на тему:
Хроника
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий