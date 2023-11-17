Два болида «Формулы-1» разбило люками на первой практике Гран-при в Лас-Вегасе

Первая свободная практика на Гран-при Лас-Вегаса чемпионата «Формулы-1» завершилась досрочно из-за оторвавшегося канализационного люка на городской трассе. Об этом сообщается на официальном сайте «Формулы-1».

Менее чем через 10 минут после начала сессии из-за люка городской дренажной системы пострадал болид гонщика «Феррари» Карлоса Сайнса. Сессию прервали, гонщик покинул болид. Работники автодрома внимательно изучали полотно, после чего «Формула-1» объявила, что практика не будет возобновлена.

Позже стало известно, что от люка пострадал еще один болид. Команда «Альпин» сообщила, что заменит шасси своему гонщику Эстебану Окону.

Вторая тренировочная сессия также намечена на пятницу, 17 ноября. На момент остановки лучшее время показал Шарль Леклер, который является партнером Сайнса по «Феррари». На второй строчке шел Нико Хюлькенберг («Хаас»), на третьей — Кевин Магнуссен («Хаас»).

Этап Гран-при в Лас-Вегасе пройдет 19 ноября.

Отметим, что в сезоне-2023 Формулы-1 досрочную победу одержал нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Ранее сообщалось, что гонщик «Ред Булла» Ферстаппен обновил рекорд «Формулы-1».