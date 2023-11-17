Российский тренер извинился перед игроком «Спартака» Соболевым

Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев в эфире телеканала «Матч ТВ» признался, что принес извинения форварду «Спартака» Александру Соболеву.

«Я видел Сашу, мы поговорили. Имел оплошность кое‑что ненужное сказать в эфире, поэтому принес извинения», — сказал Талалаев.

Он не уточнил, какое именно высказывание имелось в виду.

В текущем сезоне Соболев принял участие в 12 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), отметившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В последнем матче группового этапа Кубка России против «Краснодара» нападающий не смог реализовать пенальти, совершив два касания. В последнем матче РПЛ против «Ростова» он появился на 86-й минуте, а предыдущую игру с «Локомотивом» пропустил.

18 октября журналист Иван Карпов сообщил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок с командой Александра Соболева из-за нарушения им дисциплины. Последние несколько дней нападающий находился в расположении сборной России. Также форвард отказался от общения со СМИ в текущем сезоне.

Ранее интерес клуба Серии А к Соболеву назвали неудивительным.