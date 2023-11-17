Хоккеист из России, удаливший аккаунт из-за хейта, забросил первую шайбу в сезоне НХЛ

Российский защитник «Тампы-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев вывел команду вперед по счету в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Чикаго Блэкхоукс».

Сергачев забросил шайбу на 30-й минуте поединка, сделав счет 2:1. Для российского хоккеиста этот гол стал первым в текущем сезоне.

15 ноября Сергачев удалил свой аккаунт в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) из-за оскорблений фанатов команды. Причиной нападок со стороны болельщиков стала низкая результативность Сергачева на старте сезона. До матча с «Чикаго» россиянин провел в новом сезоне 16 игр, отдав восемь результативных передач.

Сергачев выступает за «Тампу» с 2017 года. За это время он дважды поднимал над головой Кубок Стэнли (2020, 2021).

В прошлом сезоне регулярного чемпионата НХЛ россиянин провел 79 игр в регулярном чемпионате, отметившись 10 заброшенными шайбами и 54 результативными передачами. В плей-офф защитник сыграл шесть матчей (1+2), его команда вылетела в 1/8 финала, уступив «Торонто Мэйпл Лифс».

В матче «Тампы» и «Чикаго» завершился второй период, впереди «Лайтнинг» — 2:1.

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