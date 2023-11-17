Российскому футболу предсказали большой удар в случае поражения от Кубы

Бывший футболист московского «Динамо», футбольный эксперт Алексей Петрушин заявил, что ждет от сборной России только победы в товарищеском поединке с национальной командой Кубы. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«То, что наша сборная просто обязана обыгрывать такого соперника, даже вопросов быть не может. Где Куба и где Россия. Кроме победы я не рассматриваю других результатов, потому что это было бы большим ударом по российскому футболу», — заявил Петрушин.

Национальные сборные России и Кубы сыграют друг с другом в Волгограде 20 ноября. Начало встречи в 19:30 по московскому времени.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.

В своем последнем матче россияне сыграли вничью с Кенией. Встреча, которая прошла в Турции, завершилась со счетом 2:2.

Ранее стало известно, кто обслужит матч между Россией и Кубой.