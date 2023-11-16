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Экс-тренер «Спартака» сравнил скандальные ситуации Соболева и Дзюбы

Тренер Гладилин заявил, что не понимает психологию футболиста Соболева

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Reuters

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин признался, что не понимает психологию нападающего красно-белых Александра Соболева в связи с его проблемами с дисциплиной. В беседе с «Газетой.Ru» Гладилин сравнил Соболева с форвардом «Локомотива» Артемом Дзюбой, который, по мнению специалиста, умышленно привлекает к себе внимание прессы.

«Мне понравилось высказывание Валерия Непомнящего: Соболев иногда ведет себя как мальчик, немножко странный. Нельзя так вести себя взрослому человеку. Ему под 30 лет, он уже столько лет в футболе. Так нельзя. Взрослого научить нельзя, но он сам все понимает. Значит, ему это интересно, пресса уделяет ему больше внимания — именно из-за поведения, а не из-за игры.

Сложно понять его психологию. Какую он преследует цель? Дзюба привлекает к себе внимание умышленно — провоцирует, снимает видео, чтобы быть на слуху постоянно. А чего добивается Соболев? На качестве игры его поведение точно не сказывается в хорошую сторону», — констатировал Гладилин.

СМИ сообщали о конфликте Соболева с главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем из-за несоблюдения игроком требований наставника. Кроме того, испанский специалист неоднократно высказывался о поведении Соболева на поле на фоне получения игроком необязательных карточек. В частности, он раскритиковал футболиста за удаление в майском дерби с ЦСКА из-за неприличного жеста в адрес игрока армейцев Виллиана Роши.

В четверг, 16 ноября, портал Metaratings сообщил об интересе к Соболеву со стороны неназванного клуба из итальянской Серии А. Отмечается, что футболист устраивал команду по игровым качествам, но клуб отказался от трансфера из-за большого количества желтых карточек и скандальных инцидентов на поле.

Ранее Гладилин заявил, что в Италии серьезно подходят к поиску иностранных футболистов.

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