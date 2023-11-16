Лучший бомбардир «Спартака» заявил, что его не хвалит тренер команды

Хоккеист московского «Спартака» Николай Голдобин рассказал, как его мотивировал главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев, передает Legalbet.

«Илья Петрович Воробьев хвалил меня всегда. Говорил мне, что я лучший в лиге, когда в форме и когда хочу играть. Алексей Юрьевич Жамнов так не хвалит. Но пока рано меня хвалить», — сказал Голдобин.

Голдобин в текущем сезоне провел за «Спартак» 31 матч, набрав 45 очков (21+24).

«Спартак» в прошлом матче победил в овертайме столичное «Динамо» со счетом 4:3. После этой победы подопечные Алексея Жамнова набирают 45 очков и сравниваются с «Динамо» в турнирной таблице. Красно-белые имеют одну игру в запасе.

29 апреля в день своего столетия московский ЦСКА в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержал победу со счетом 3:2 и выиграл Кубок Гагарина сезона-2022/23. Голами в составе победителей отметились Антон Слепышев, Владислав Каменев и Даррен Дитц, у казанцев — Кирилл Петров и Дмитрий Воронков. Эта победа для москвичей стала второй подряд.

Ранее Голдобин оценил победу над «Динамо».