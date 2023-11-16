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Лучший бомбардир «Спартака» заявил, что его не хвалит тренер команды

Хоккеист «Спартака» Голдобин: Жамнов меня не хвалит, но пока рано

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Хоккеист московского «Спартака» Николай Голдобин рассказал, как его мотивировал главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев, передает Legalbet.

«Илья Петрович Воробьев хвалил меня всегда. Говорил мне, что я лучший в лиге, когда в форме и когда хочу играть. Алексей Юрьевич Жамнов так не хвалит. Но пока рано меня хвалить», — сказал Голдобин.

Голдобин в текущем сезоне провел за «Спартак» 31 матч, набрав 45 очков (21+24).

«Спартак» в прошлом матче победил в овертайме столичное «Динамо» со счетом 4:3. После этой победы подопечные Алексея Жамнова набирают 45 очков и сравниваются с «Динамо» в турнирной таблице. Красно-белые имеют одну игру в запасе.

29 апреля в день своего столетия московский ЦСКА в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержал победу со счетом 3:2 и выиграл Кубок Гагарина сезона-2022/23. Голами в составе победителей отметились Антон Слепышев, Владислав Каменев и Даррен Дитц, у казанцев — Кирилл Петров и Дмитрий Воронков. Эта победа для москвичей стала второй подряд.

Ранее Голдобин оценил победу над «Динамо».

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