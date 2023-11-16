Названа причина возможного снятия Рублева с матча против Зверева

Экс-вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова высказалась о матче третьего тура Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) между россиянином Андреем Рублевым и представителем Германии Александром Зверевым. В комментарии «Газете.Ru» она не исключила, что Рублев снимется с игры.

«Даже не знаю, выйдет ли Рублев на матч, потому что прошлую игру он провел с температурой. Говорили, это произошло из-за того, что он долгое время находился на улице, давал автографы, фотографировался с фанатами, в итоге простудился и с температурой вышел играть. Так как у него уже нет шансов на выход в полуфинал, не уверена, что он пойдет на такой стресс для своего организма. И вряд ли у него есть шансы на победу, потому что он находится не в лучшем состоянии.

Тем более, Звереву предстоит очень важный матч, который будет решать судьбу второго места в группе. Поэтому Рублеву будет сложно сопротивляться такому замотивированному сопернику», — полагает Пивоварова.

Рублев проиграл два матча на Итоговом турнире и потерял шансы на выход в полуфинал. В первой игре он уступил соотечественнику Даниилу Медведеву 4:6, 2:6, а затем потерпел поражение от испанца Карлоса Алькараса 5:7, 2:6. В свою очередь, Медведев одержал две победы и досрочно вышел в полуфинал.

Ранее Пивоварова назвала Медведева фаворитом в матче с Алькарасом.