Овечкина назвали рефлексирующим человеком, который справится с диванными критиками

Бывший игрок «Спартака» и СКА Максим Рыбин заступился за нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который выдал неудачный старт в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова передает Legalbet.

«В сторону Овечкина идет много негатива, но своей игрой Александр разобьет все эти плохие комментарии. Начинать надо с того, что то общее количество шайб, которое он имеет, — феноменальные цифры. Диванные эксперты могут начинать с них.

Надо подождать и поддержать его. Думаю, Саша не реагирует на злые комментарии. У него хватает профессионализма не рефлексировать на всякую чушь. Если читать диванных критиков, можно с ума сойти», — сказал Рыбин.

В текущем сезоне россиянин провел в НХЛ 14 матчей, отметившись четырьмя заброшенными шайбами и семью результативными передачами.

В активе 38-летнего Овечкина на сегодняшний момент 826 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, по данному показателю капитан «Вашингтона» занимает второе место, уступая лишь канадцу Уэйну Гретцки, в активе которого 894 гола. До его рекорда Овечкину осталось оформить 68 шайб.

Ранее Кожевников заявил, что включил бы Овечкина в Зал хоккейной славы уже сейчас.