Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Овечкина назвали рефлексирующим человеком, который справится с диванными критиками

Экс-хоккеист Рыбин: своей игрой Овечкин разобьет негатив и плохие комментарии

close
100%
Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

Бывший игрок «Спартака» и СКА Максим Рыбин заступился за нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который выдал неудачный старт в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова передает Legalbet.

«В сторону Овечкина идет много негатива, но своей игрой Александр разобьет все эти плохие комментарии. Начинать надо с того, что то общее количество шайб, которое он имеет, — феноменальные цифры. Диванные эксперты могут начинать с них.

Надо подождать и поддержать его. Думаю, Саша не реагирует на злые комментарии. У него хватает профессионализма не рефлексировать на всякую чушь. Если читать диванных критиков, можно с ума сойти», — сказал Рыбин.

В текущем сезоне россиянин провел в НХЛ 14 матчей, отметившись четырьмя заброшенными шайбами и семью результативными передачами.

В активе 38-летнего Овечкина на сегодняшний момент 826 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, по данному показателю капитан «Вашингтона» занимает второе место, уступая лишь канадцу Уэйну Гретцки, в активе которого 894 гола. До его рекорда Овечкину осталось оформить 68 шайб.

Ранее Кожевников заявил, что включил бы Овечкина в Зал хоккейной славы уже сейчас.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий