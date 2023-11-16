Гости павильона «Роснефти» на ВДНХ смогут принять участие в мастер-классах по самообороне

В честь Всероссийского дня самбо, который отмечается 16 ноября, в павильоне «Роснефти» на ВДНХ в рамках выставки-форума «Россия» состоялось открытие Дней самбо, сообщили в пресс-службе нефтяной компании. Для гостей подготовили спортивную и культурно-образовательные программы — в павильоне пройдут тематические квизы, лекции диетологов и мастер-классы от многократного чемпиона мира по самбо Алексея Иванова.

В церемонии открытия Дней самбо приняли участие многократные чемпионы мира, Европы и России Никита Клецков и Дмитрий Елисеев, которые рассказали о позитивном воздействии самбо на здоровье и жизнь людей, а также о своем пути к чемпионству.

Свое приветствие гостям павильона «Роснефти» адресовали президент Международной федерации самбо Василий Шестаков и знаменитый чемпион по смешанным единоборствам, четырехкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо Федор Емельяненко.

Емельяненко подчеркнул, что в Дни самбо гости павильона «Роснефти» получат возможность познакомиться с историей вида спорта, опытными спортсменами и даже попробовать свои силы в тренировках под их руководством.

До конца недели в павильоне «Роснефти» будут проводиться тематические квизы, победители которых получат в подарок перчатки с автографом Федора Емельяненко, билеты в кино на фильм «Легенда о самбо» либо сертификаты на тренировку по самбо.

Гости экспозиции также смогут испытать себя на мате, приняв участие в мастер-классе по самообороне многократного чемпиона мира по самбо Алексея Иванова.

17 ноября состоится панельная дискуссия на тему «Самбо — вчера, сегодня, завтра». В ней примут участие представители Международной федерации самбо, специалисты по истории боевых искусств, известные российские спортивные комментаторы, которые расскажут о развитии и становлении самбо на мировой арене.

18 ноября в павильоне «Роснефти» пройдет встреча с режиссером фильма «Легенда о самбо» Андреем Богатыревым.

Кроме того, на протяжении Дней самбо диетологи будут рассказывать посетителям о правильном питании, его влиянии на здоровье и физическое развитие.

В «Роснефти» отмечают, что компания уделяет большое внимание развитию и поддержке массового и профессионального спорта. С 2013 года «Роснефть» является генеральным спонсором Международной федерации самбо. За это время проведены десятки чемпионатов российского и международного уровня.