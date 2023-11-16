Тарасова заявила, что не чувствует работы спортсменов в Госдуме

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, почему не пошла в Госдуму после завершения профессиональной карьеры. Ее слова передает Sport24.

«Почему я никогда не работала и не шла в Госдуму? Мне нечего там делать. Я не тот человек, который должен там сидеть, мне нужно работать в своей профессии. Что касается деятельности спортсменов в ней, то их работы мы не чувствуем. Кстати, это к ним вопрос, почему мы этого не ощущаем.

Но итог один: наши спортсмены и олимпийские чемпионы живут скудно и никакими благами не пользуются», — сказала Тарасова.

Тарасова в паре с Георгием Проскуриным участвовала на Всемирной Универсиаде в 1966 году. Вскоре после этого была вынуждена завершить спортивную карьеру из-за травмы.

В качестве тренера Тарасова работала с такими известными фигуристами, как Ирина Роднина и Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Оксана Грищук и Евгений Платов, Алексей Ягудин. К 2004 году ее ученики выиграли в общей сложности 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы, а также семь золотых олимпийских медалей.

Ранее Тарасова назвала Милохина не совсем здоровым после его слов об отношениях.