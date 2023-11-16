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Ничушкин забросил четвертую шайбу в сезоне НХЛ

Хоккеист «Колорадо» Ничушкин забросил четвертую шайбу в нынешнем сезоне НХЛ

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John Locher/AP

В эти минуты на стадионе «Болл Арена» в Денвере проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Колорадо Эвеланш» принимает »Анахайм Дакс». Закончился второй период. Счет 3:1 в пользу «Колорадо».

На 13-й минуте в ворота «Анахайма» шайбу забросил российский нападающий Валерий Ничушкин. Россиянин забил четвертый гол в нынешнем сезоне, для чего ему понадобилось 15 матчей. Также на его счету шесть результативных передач.

Также в составе «Колорадо» забили Самюэль Жирар и Фредрик Олофссон. За «Анахайм» шайбу забросил Сэм Кэррик.

В случае победы «Колорадо» поднимется на четвертое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, заработав 20 очков в 15 матчах, а «Анахайм» останется на седьмой строчке в этой же конференции, набрав 18 баллов в 16 встречах.

Следующим соперником «Колорадо» станет «Даллас Старз». Матч пройдет 19 ноября. Стартовое вбрасывание состоится в 5:00 по московскому времени. 18 ноября «Анахайм» встретится с «Флоридой Пантерз». Начало матча запланировано на 6:00 мск.

Ранее гол Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Сиэтл».

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