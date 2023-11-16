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Легенда «МЮ» заявил, что его тошнит от голов Кейна

Легенда «МЮ» Фердинанд заявил, что его тошнит от голов Кейна за «Баварию»

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Wolfgang Rattay/Reuters

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд, комментируя эфире YouTube-канала FIVE хет-трик форварда «Баварии» Гарри Кейна в ворота дортмундской «Боруссии», заявил, что его тошнит от голов бывшего лидера «Тоттенхэма».

«Его третий хет-трик! Каждый раз, когда я вижу имя Кейна как автора победного гола и хет-трика, меня тошнит. Я думаю: «Почему «Манчестер Юнайтед» не забрал его?» — сказал Фердинанд.

В середине августа Кейн стал игроком «Баварии», перейдя в немецкий клуб из лондонского «Тоттенхэма». Его контракт с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2027 года. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость Кейна составляет €110 млн. Англичанин забил 17 голов и сделал пять результативных передач за 11 матчей в Бундеслиге.

Ранее сообщалось, что Кейн побил рекорд Бундеслиги, который держался 60 лет.

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