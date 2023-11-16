Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Теннисист Медведев вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

Теннисист Медведев обыграл Зверева и вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

close
100%
REUTERS/Shannon Stapleton

В Турине (Италия) завершился четвертьфинальный матч Итогового турнира ATP между российским теннисистом Даниилом Медведевым и представителем Германии Александром Зверевым. Игра завершилась победой россиянина со счетом 7:6, 6:4. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Таким образом, Медведев в третий раз сыграет в полуфинале Итогового турнира. Россиянин досрочно вышел в 1/2 финала турнира, независимо от результата третьего матча, где он сыграет с Карлосом Алькарасом.

В другом матче российский теннисист Андрей Рублев потерпел поражение от Алькараса и лишился шансов сыграть в полуфинале.

Медведев обыграл Рублева со счетом 6:4, 6:2 в матче первого тура, в то время как Александр Зверев из Германии был сильнее испанца Карлоса Алькараса – 6:7(3), 6:3, 6:4. В игре второго тура Алькарас 15 ноября переиграл Рублева в двух сетах – 7:5, 6:2. В полуфинал Итогового турнира года АТР в Турине выйдут два лучших из каждой группы по итогам турнира в один круг.

Ранее бывший теннисист оценил важность матча Медведева против Зверева на Итоговом турнире.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий