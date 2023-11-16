Теннисист Медведев вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

В Турине (Италия) завершился четвертьфинальный матч Итогового турнира ATP между российским теннисистом Даниилом Медведевым и представителем Германии Александром Зверевым. Игра завершилась победой россиянина со счетом 7:6, 6:4. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Таким образом, Медведев в третий раз сыграет в полуфинале Итогового турнира. Россиянин досрочно вышел в 1/2 финала турнира, независимо от результата третьего матча, где он сыграет с Карлосом Алькарасом.

В другом матче российский теннисист Андрей Рублев потерпел поражение от Алькараса и лишился шансов сыграть в полуфинале.

Медведев обыграл Рублева со счетом 6:4, 6:2 в матче первого тура, в то время как Александр Зверев из Германии был сильнее испанца Карлоса Алькараса – 6:7(3), 6:3, 6:4. В игре второго тура Алькарас 15 ноября переиграл Рублева в двух сетах – 7:5, 6:2. В полуфинал Итогового турнира года АТР в Турине выйдут два лучших из каждой группы по итогам турнира в один круг.

Ранее бывший теннисист оценил важность матча Медведева против Зверева на Итоговом турнире.