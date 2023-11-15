Хоккеист «Спартака» Голдобин оценил победу над «Динамо»

Нападающий московского «Спартака» Николай Голдобин прокомментировал победу над московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает Legalbet.

«Матч с «Динамо» тяжело сложился для нашей тройки. Их лидеры тоже не смогли себя проявить, не забили. Другие ребята выстрелили. Мы не забиваем, другие забивают, помогают команде», — сказал Голдобин.

«Спартак» победил в овертайме со счетом 4:3. После этой победы подопечные Алексея Жамнова набирают 45 очков и сравниваются с «Динамо» в турнирной таблице. Красно-белые имеют одну игру в запасе.

29 апреля в день своего столетия московский ЦСКА в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержал победу со счетом 3:2 и выиграл Кубок Гагарина сезона-2022/23. Голами в составе победителей отметились Антон Слепышев, Владислав Каменев и Даррен Дитц, у казанцев — Кирилл Петров и Дмитрий Воронков. Эта победа для москвичей стала второй подряд.

Ранее капитан «Спартака» Георгий Джикия поделился впечатлениями от посещения хоккея.