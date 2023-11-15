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У российской фигуристки мог случиться рецидив стрессового перелома

ТАСС: Акатьева пропустит Гран-при России в Самаре из-за стрессового перелома

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Александр Вильф/РИА Новости

Фигуристка Софья Акатьева получила перелом, который мог стать рецидивом прошлого стрессового перелома, передает ТАСС.

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил, что Акатьева пропустит Гран-при России в Самаре по медицинским показателям.

Софья Акатьева стала чемпионкой России в 2023 году, она владеет двумя видами четверных прыжков и тройным акселем. 30 сентября стало известно, что спортсменка будет выступать в новой программе под саундтрек фильма «Адмирал».

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине. 12 октября МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее в МИД РФ переосмыслили аббревиатуру МОК.

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