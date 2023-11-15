Капитан «Спартака» Джикия поделился впечатлениями от посещения хоккея

Футболист московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия рассказал о впечатлениях от посещения матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором красно-белые одолели столичное «Динамо», передает Legalbet.

«Ознакомляюсь с хоккеем, нечего пока сказать. Будем ходить и поддерживать ребят», — сказал Джикия.

«Спартак» победил в овертайме со счетом 4:3. После этой победы подопечные Алексея Жамнова набирают 45 очков и сравниваются с «Динамо» в турнирной таблице. Красно-белые имеют одну игру в запасе.

29 апреля в день своего столетия московский ЦСКА в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержал победу со счетом 3:2 и выиграл Кубок Гагарина сезона-2022/23. Голами в составе победителей отметились Антон Слепышев, Владислав Каменев и Даррен Дитц, у казанцев — Кирилл Петров и Дмитрий Воронков. Эта победа для москвичей стала второй подряд.

Ранее матч сборной России против легионеров КХЛ назвали нужным.