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Трофей «Игр будущего» и капсула времени отправились в тур по семи регионам России

Участники «Лиги Супергероев» написали послания для будущих поколений

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Пресс-служба БК «Лига Ставок»

Автопробег «Игр будущего» стартовал в Москве на ВДНХ в рамках церемонии, посвященной 100-дневному обратному отсчету до начала первого в истории международных соревнований турнира на стыке спорта, науки и технологий, который состоится в Казани в 2024 году.

До начала игр главный трофей турнира и капсула времени посетят 7 российских городов — Нижний Новгород, Казань, Ульяновск, Самару, Уфу и Оренбург и др.

Свои послания для будущих поколений в капсулу поместили участники «Лиги Супергероев» — прославленные спортсмены, амбассадоры и друзья официального букмекера «Игр будущего» — «Лиги ставок» — и фонда «Созвездие Добра».

В него вошли 11 заповедей справедливого спорта, раскрывающие ценности честной борьбы. Свои наставления будущим поколениям закрепили Кирилл Капризов, Мария Орзул, Виктор Гусев и другие.

На старт роуд-шоу приехали президент «Лиги ставок» Юрий Красовский, а также амбассадоры компании — олимпийские чемпионы Алина Загитова, Артур Далалоян и Илья Ковальчук, которые оставили первые подписи на историческом письме будущим фиджитал-спортсменам.

«Без прошлого нет будущего. Очень важно чтить и помнить наши достижения для того, чтобы Россия могла реализовывать такие инновационные проекты, как «Игры будущего». Мы надеемся, что новые поколения, в том числе благодаря и нам, будут жить без интриг и без политики в спорте», — отметил президент «Лиги ставок» Юрий Красовский.

По мнению Алины Загитовой, такие новые и масштабные мероприятия необходимы стране.

«Игры будущего» — не только площадка для развития молодых талантливых спортсменов, но и способ объединения россиян, ведь именно наша страна стала первооткрывателем этого уникального направления», — сказала олимпийская чемпионка.

Артур Далалоян назвал «Игры будущего» событием, которое поможет участникам испытать свою выносливость и неуловимость.

Финальной точкой роуд-шоу станет космодром Байконур — оттуда трофей полетит в космос. А историческое письмо подпишут также выдающиеся спортсмены разных поколений в каждом городе, после чего капсула времени отправится на хранение во Всероссийскую федерацию фиджитал-спорта в Казани на 10 лет.

Из космоса трофей вернется в 2024 году и будет экспонирован в Казани на «Играх будущего», которые состоятся с 23 февраля по 3 марта 2024 года.

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