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Чемпионка России показала ужин с тараканом

Легкоатлетка Кнороз показала ужин с тараканом на базе в Новогорске

Российская легкоатлетка Полина Кнороз опубликовала в своих социальных сетях пост, где пожаловалась на питание на базе учебно-тренировочного центра сборных команд в Новогорске.

Спортсменка запечатлела на видео тарелку с едой, где помимо продуктов находился таракан.

«Наш прекрасный ужин на федеральной базе УТЦ «Новогорск», — написала Кнороз, отметив аккаунты базы и Федерации легкой атлетики России.

Кнороз — действующая чемпионка России по прыжкам с шестом, обладательница звания мастера спорта международного класса (2017). Ее личным рекордом является высота 4,75 м, на турнирах в помещении максимальное достижение легкоатлетки — 4,81 м.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине.

12 октября МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее МОК попросил не принимать участия в Играх дружбы — 2024 в России.

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