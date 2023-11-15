Передача Малкина помогла «Питтсбургу» одолеть «Коламбус»

»Питтсбург Пингвинз» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе, завершилась со счетом 5:3 в пользу «пингвинов».

За «Питтсбург» голы оформили Сидни Кросби, сделавший хет-трик, Джейк Гюнцель и Эрик Карлссон. В составе «Коламбуса» шайбы забросили российские хоккеисты Кирилл Марченко, Егор Чинахов, для которого этот гол стал дебютным в сезоне НХЛ, а также Александр Тексье.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин записал на свой счет одно очко, он выступил в роли ассистента для Карлссона, забросившего третью шайбу команды. Всего на счету российского хоккеиста 17 (8+9) очков в 14 матчах.

В минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги Малкин провел за «Пингвинз» 81 матч, отметившись 27 заброшенными шайбами и 56 результативными передачами. Он стал вторым по результативности игроком своей команды. Лучшим стал Сидни Кросби, на счету которого 90 набранных очков (33+57).

Ранее Малкина назвали самым опасным игроком.