«Они адекватные, честно»: Тренер объяснила резкую критику судей от Косторной

Бывшая фигуристка и тренер Бетина Попова в эфире YouTube-канала «Кваксель» объяснила резкие высказывания парницы Алены Косторной про судейство на этапе Гран-при России в Омске, в которых она раскритиковала судейство.

«Она реагирует остро, но когда вкладываешь себя в процесс, не всегда ты можешь себя контролировать. Любые соревнования — это заряд адреналина, который даже сложно себе представить, и перетерпеть его с улыбкой непросто. Она остыла, конечно, ребята все понимают, знают, над чем работать. Они адекватные, честно!» — заявила Попова.

Косторная, которая завоевала титул чемпионки Европы в одиночном катании, перешла в парное катание и выступает вместе со своим мужем Георгием Куницей. После этапа Гран-при России в Омске, где пара стала четвертой по итогам двух программ, Косторная раскритиковала судейство и допустила вероятную смену спортивного гражданства.

На втором этапе Гран-при России общая сумма баллов за короткую и произвольную программы у Косторной и Куницы составила 192,77.

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