«Спартак» одержал волевую победу над «Динамо» и сравнялся по очкам в КХЛ

«Спартак» в московском дерби Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) принимал «Динамо» и одержал победу в овертайме со счетом 4:3.

Счет в матче на восьмой минуте открыл Дмитрий Рашевский. Через три минуты Максим Цыплаков восстановил равновесие. В первом периоде команды снова обменялись заброшенными шайбами (Андрей Миронов и Егор Филин).

В третьем периоде Павел Кудрявцев снова вывел свою команду вперед. За три минуты до окончания встречи Дмитрий Вишневский вновь сделал счет равным. В овертайме Максим Цыплаков оформил дубль и принес красно-белым победу.

После этой победы подопечные Алексея Жамнова набирают 45 очков и сравниваются с «Динамо» в турнирной таблице. Красно-белые имеют одну игру в запасе.

29 апреля в день своего столетия ЦСКА в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержал победу со счетом 3:2 и выиграл Кубок Гагарина сезона-2022/23. Голами в составе победителей отметились Антон Слепышев, Владислав Каменев и Даррен Дитц, у казанцев — Кирилл Петров и Дмитрий Воронков. Эта победа для москвичей стала второй подряд.

Ранее российский хоккеист предложил брать пример с НХЛ и устроить встречу с Путиным.