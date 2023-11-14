Экс-вторая ракетка мира не считает, что Медведев проводит лучший сезон в карьере

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова прокомментировала высказывание Андрея Рублева о том, что его соперник в первом матче Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) Даниил Медведев проводит лучший сезон в карьере. В беседе с «Газетой.Ru» она не согласилась с этим мнением, добавив, вместе с тем, что Даниил действительно одержал в этом году ряд ярких побед.

«Думаю, что это не самый лучший сезон, можно было отыграть еще лучше. Были провалы и в начале года, и в середине. Для того места в рейтинге, которое занимает Даня, ему еще не хватает стабильной игры и большего количества титулов. Он выиграл три турнира и два «Мастерса». Для его уровня надо поднимать планку и работать над стабильностью, чтобы не было провалов и вылетов в первых кругах.

Но, конечно, Даня в этом году радует нас своими победами и финалом US Open, полуфиналом Уимблдона. Очень достойные выступления нашего теннисиста. А к Рублеву он знает все ключики и подходы, Андрею очень сложно играть против Дани. Пока он не готов побеждать Медведева, нужно дальше работать и расти», — считает Пивоварова.

Медведев одолел Рублева в матче группового этапа Итогового турнира ATP. Встреча, которая продолжалась 1 час 32 минуты, завершилась со счетом 6:4, 6:2. В следующем туре Медведев сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом, а Рублев померится силами с немцем Александром Зверевым. В первом туре Зверев одолел Алькараса со счетом 6:7, 6:3, 6:4.

Во второй группе выступают итальянец Янник Синнер, серб Новак Джокович, датчанин Хольгер Руне и грек Стефанос Циципас.

Ранее Рублев послал болельщика во время матча.