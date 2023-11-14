Непомнящий объяснил, из-за чего могли подраться Дзюба и Пиняев

Бывший главный тренер футбольного клуба «Томь» Валерий Непомнящий высказал предположение, из-за чего могла произойти драка между футболистами «Локомотива» Артемом Дзюбой и Сергеем Пиняевым. В комментарии «Газете.Ru» Непомнящий, под чьим руководством Дзюба играл в «Томи», полагает, что эта ситуация не свидетельствует о нездоровой обстановке в команде.

«Я видел эпизоды в играх «Локомотива», когда Артем был не совсем доволен продолжением атаки со стороны Пиняева. Но это никак не может быть конфликтом. Возможно, Артем ему «напихал». Не стоит это расценивать как проявление нездорового климата в команде», — уверен Непомнящий.

14 ноября журналист Иван Карпов сообщил, что между игроками «Локомотива» Сергеем Пиняевым и Артемом Дзюбой возникла драка после матча со «Спартаком».

По информации источника, во время встречи Дзюба предъявил Пиняеву претензии за ряд допущенных ошибок, на что Сергей ответил Артему, что тот ходит по полю пешком, в то время как вся команда бегает по полю. Отмечается, что после матча Дзюба в раздевалке «наехал» на молодого форварда, после чего завязалась потасовка, которую с трудом разняли.

Ранее драку Дзюбы с Пиняевым назвали проявлением неравнодушия.