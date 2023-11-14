Драку Дзюбы с Пиняевым назвали проявлением неравнодушия

Бывший главный тренер футбольного клуба «Томь» Валерий Непомнящий прокомментировал информацию о драке между игроками «Локомотива» Артемом Дзюбой и Сергеем Пиняевым. В комментарии «Газете.Ru» Непомнящий, под чьим руководством Дзюба играл в «Томи», заметил, что если конфликт действительно был, это стоит расценивать как проявление неравнодушия к команде.

«Да, в командах случаются конфликты вроде потасовок. Кто-то называет это драками. Такое бывает, и Артем не исключение. Но это всегда очень быстро разрешается. Развели игроков в стороны, или тренер удалил футболиста с тренировок. Потом они встречаются, приносят извинения друг другу, и все заканчиваются.

Это не является предосудительным, более того, многие тренеры считают, что без этого не должно быть. Это рабочие моменты. Вопрос в причине возникшего конфликта. Бывает, что кто-то в кого-то грубо и жестко въехал на тренировке. Бывает, обсуждается какая-то тема, и кто-то с кем-то не соглашается. Причины могут быть разные. Но это неравнодушие — это точно. И игроки заряжены на достижение более высоких результатов», — считает Непомнящий.

14 ноября журналист Иван Карпов сообщил, что между игроками «Локомотива» Сергеем Пиняевым и Артемом Дзюбой возникла драка после матча со «Спартаком».

По информации источника, во время встречи Дзюба предъявил Пиняеву претензии за ряд допущенных ошибок, на что Сергей ответил Артему, что тот ходит по полю пешком, в то время как вся команда бегает по полю. Отмечается, что после матча Дзюба в раздевалке «наехал» на молодого форварда, после чего завязалась потасовка, которую с трудом разняли.

Ранее тренера «Локомотива» обвинили в драке между Дзюбой и Пиняевым.