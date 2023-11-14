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В «Спартаке» раскрыли причину отставки Кержакова

В «Спартаке» из Суботицы заверили, что Кержаков ушел не из-за конфликта

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Александр Вильф/РИА Новости

Президент «Спартака» из сербской Суботицы Никола Симович признался, что в клубе хорошо расстались с российским тренером Александром Кержаковым. Об этом он заявил «Спорт-Экспрессу».

«Некоторые игроки выступили не на том уровне, на который мы рассчитывали. Также мы вылетели из Кубка Сербии и долго не выигрывали в чемпионате, но это ничего особенного, такое бывает в футболе. Самое главное, что мы расстались с Кержаковым хорошо, никаких конфликтов не было», — сказал Симович.

Кержаков стал тренером «Спартака» в июне 2023 года. Под его руководством команда одержала пять побед в 14 матчах высшей лиги Сербии. Последний раз «Спартак» выигрывал 8 октября. Команда идет на 11-м месте в турнирной таблице.

До того как возглавить сербский клуб, Кержаков с начала февраля 2023 года тренировал кипрскую «Кармиотиссу». Под его руководством команда провела семь матчей, два из которых завершились победой, четыре — поражением и одна — ничьей, после чего специалист ушел с поста главного тренера по собственному желанию.

Ранее Дмитрий Булыкин объяснил, что дала Кержакову работа в сербском «Спартаке».

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