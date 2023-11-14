Агент Кварацхелии рассказал, почему «Рубину» не заплатили за трансфер Хвичи в «Наполи»

Нукри Ревишвили, представляющий интересы футболиста «Наполи» Хвичи Кварацхелии, рассказал о своем отношении к тому, что казанский «Рубин» не заработал на продаже игрока в итальянскую команду. Слова Ревишвили передает Sport24.

«Бывает в жизни что-то большее, чем деньги. Отношение ценнее любых миллионов. Это тот случай, наверное. Люди доверяют друг другу, уважают друг друга. Сегодня ты выиграешь, продав Кварацхелию за 20 миллионов. А завтра не получишь ничего. Это жизнь. И СВО тоже сказалась», — сказал агент.

Хвича Кварацхелия перешел в «Наполи» в июле 2022 года из «Динамо» (Батуми). В марте футболист направился из казанской команды в расположение сборной Грузии на сбор и не вернулся. Позже «Рубин» сообщил о приостановке контракта с футболистом.

В прошлом сезоне «Наполи» впервые за 33 года одержал победу в чемпионате Италии, а Кварацхелия провел 34 матча, отметившись 12 забитыми мячами и 10 результативными передачами. Грузин стал вторым бомбардиром команды.

Ранее Ревишвили заявил, что Кварацхелию раскрыл экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин, а не бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.