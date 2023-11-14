Агент Хвичи Кварацхелии заявил, что Слуцкий не повлиял на развитие футболиста

Нукри Ревишвили, представляющий интересы вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии, заявил, что его клиента раскрыл экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин, а не бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий. Слова Ревишвили передает Sport24.

«В «Локо» оказалось, что Кикнадзе не разбирается в футболе. Упустить Хвичу — большая ошибка. Его раскрыл именно Семин, а не Слуцкий. Семин дал ему свободу, не загонял в рамки. Прогресс, который случился у Хвичи при Слуцком, случился бы при ком угодно. Не думаю, что Слуцкий серьезно на что-то повлиял», — сказал Ревишвили.

Хвича Кварацхелия перешел в «Наполи» в июле 2022 года из «Динамо» (Батуми). В марте футболист направился из казанской команды в расположение сборной Грузии на сбор и не вернулся. Позже «Рубин» сообщил о приостановке контракта с футболистом.

В прошлом сезоне «Наполи» впервые за 33 года одержал победу в чемпионате Италии, а Кварацхелия провел 34 матча, отметившись 12 забитыми мячами и 10 результативными передачами. Грузин стал вторым бомбардиром команды.

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