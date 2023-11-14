Украинский чемпион мира сбежал из-за угрозы мобилизации

Чемпион мира 2021 года по ловле рыбы спиннингом с берега в составе сборной Украины Артур Билан сбежал из страны. Об этом сообщает Sport24.ua со ссылкой на капитана украинской команды Даниил Лясов.

Лясов на своей странице в социальных сетях рассказал, что Билан сбежал после завершения соревнований в Италии. В это время другие члены украинской команды отдыхали перед дорогой. Отмечается, что Билану пришли две повестки из военкомата. Его супруга и ребенок не хотят находиться в постоянном стрессе.

13 октября сообщалось, что футболист донецкого «Шахтера» Александр Роспутько после встречи юношеской лиги УЕФА с «Антверпеном» не вернулся на родину. Отмечалось, что в аэропорту была найдена лишь его аккуратно оставленная форма, а сам футболист удалил все свои посты в соцсетях и перестал отвечать на звонки. Как сообщает Telegram-канал «Брутальный футбол», Распутько сбежал в Россию, где запросил политическое убежище.

23 октября стало известно, что «Шахтер» разорвал контракт со сбежавшим в Россию футболистом.