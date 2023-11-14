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Африканская сборная снялась с отбора на ЧМ-2026 из-за возможного побега футболистов

Сборная Эритреи снялась с отбора на ЧМ-2026 из-за возможного побега футболистов

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Сборная Эритреи по футболу снялась с отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что национальная команда отказалась от участия в квалификации из-за опасений, что футболисты сбегут в другие страны. По информации источника, игроки сборной Эритреи готовились к отборочному турниру три месяца, но в конце октября их оповестили, что они не будут отбираться на мундиаль. В Эритрее опасаются, что игроки воспользуются выездными матчами, чтобы найти политическое убежище в других государствах. Сообщается, что некоторые футболисты сборной пытались убедить местное министерство спорта и культуры дать команде разрешение на участие в отборе, но получили отказ.

Сборная Эритреи не участвует в международных соревнованиях с 2020 года.

Ранее Лионель Месси учел свой возраст в вопросе участия на чемпионате мира 2026 года.

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