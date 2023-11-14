Российский хоккеист пришел на встречу с Байденом

Президент США Джо Байден принял в Белом доме действующих чемпионов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас». Мероприятие транслировал официальный YouTube-канал Белого дома.

Среди участников встречи был российский игрок «Вегаса» Иван Барбашев. Хоккеисты подарили президенту США золотую клюшку с гравировкой, а также игровой свитер команды с номером 46 (Байден является 46 президентом США).

В финальной серии Кубка Стэнли — 2023 «Вегас» оказался сильнее «Флориды Пантерз». Для клуба из Невады, основанного в 2017 году, этот трофей стал первым в истории.

Руководство НХЛ запретило Барбашеву привозить Кубок Стэнли в Россию. Запрет на вывоз трофея в Россию действует с 2022 года. Из-за этого привезти Кубок Стэнли в прошлом году не смог форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин.

В текущем сезоне Барбашев провел 15 матчей, набрав пять результативных баллов (5+1). В следующем матче «Вегас» встретится с «Сент-Луиз Блюз». Игра пройдет 15 ноября.

Ранее Барбашев устроил вечеринку на яхтетроил вечеринку на яхте с Кубком Стэнли.