Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российский хоккеист пришел на встречу с Байденом

Байден принял в Белом доме «Вегас» с россиянином Барбашевым в составе

close
100%
Lucas Peltier/Reuters

Президент США Джо Байден принял в Белом доме действующих чемпионов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас». Мероприятие транслировал официальный YouTube-канал Белого дома.

Среди участников встречи был российский игрок «Вегаса» Иван Барбашев. Хоккеисты подарили президенту США золотую клюшку с гравировкой, а также игровой свитер команды с номером 46 (Байден является 46 президентом США).

В финальной серии Кубка Стэнли — 2023 «Вегас» оказался сильнее «Флориды Пантерз». Для клуба из Невады, основанного в 2017 году, этот трофей стал первым в истории.

Руководство НХЛ запретило Барбашеву привозить Кубок Стэнли в Россию. Запрет на вывоз трофея в Россию действует с 2022 года. Из-за этого привезти Кубок Стэнли в прошлом году не смог форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин.

В текущем сезоне Барбашев провел 15 матчей, набрав пять результативных баллов (5+1). В следующем матче «Вегас» встретится с «Сент-Луиз Блюз». Игра пройдет 15 ноября.

Ранее Барбашев устроил вечеринку на яхтетроил вечеринку на яхте с Кубком Стэнли.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий