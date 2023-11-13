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Зверев обыграл Алькараса на Итоговом турнире ATP

Зверев одержал волевую победу над Алькарасом на Итоговом турнире ATP

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Jonathan Hui/USA TODAY Sports/Reuters

Немецкий теннисист Александр Зверев одержал победу над представителем Испании Карлосом Алькарасом на Итоговом турнире ATP – 2023 в Турине (Италия) со счетом 6:7, 6:3, 6:4.

Продолжительность встречи составила 2 часа и 34 минуты. Зверев 16 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми. На счету Алькараса 11 эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести заработанных.

В группе вместе с Алькарасом и Зверевым выступает сразу двое россиян — это Даниил Медведев и Андрей Рублев. Они встретятся друг с другом 13 ноября. Во второй группе выступают итальянец Янник Синнер, серб Новак Джокович, датчанин Хольгер Руне и грек Стефанос Циципас.

Итоговый турнир ATP пройдет с 12 по 19 ноября.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) лидировать продолжает серб Новак Джокович (9 945 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8 455 очков. Даниил Медведев занимает третье место, набрав 7 200 очков, и является лучшим из россиян. Андрей Рублев идет на пятой позиции (4 805 очков).

Ранее Джокович за три часа одержал победу в первом матче на Итоговом турнире ATP.

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